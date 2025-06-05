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Красноярец открыл стрельбу по мужчине после замечания

В Красноярске молодого человека задержали за стрельбу по мужчине из-за замечания
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Shutterstock

Жителя Красноярска подозревают в стрельбе по мужчине, с которым у него возник словесный конфликт. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. По версии следствия, 18-летний юноша ходил по улице и громко нецензурно ругался. Это не понравилось 27-летнему местному жителю, он вышел во двор и сделал замечание, потребовав вести себя тихо в вечернее время.

Между горожанами произошел конфликт, во время которого молодой человек трижды выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Местный житель упал на землю, подозреваемый скрылся.

«Пострадавший самостоятельно обратился в экстренную службу, ему была оказана медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Вскоре подозреваемого задержали, у него изъяли оружие. В отношении юноши возбудили уголовное дело, следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу. На данный момент сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный россиянин хвастался пистолетом и выстрелил сожительнице в грудь.

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