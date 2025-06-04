Пьяный россиянин хвастался пистолетом и выстрелил сожительнице в грудь

Жителя Оренбурга будут судить за случайный выстрел в грудь сожительницы, мужчина показывал ей пистолет и нажал на курок. Об этом сообщает пресс-служба городского Центрального районного суда.

По данным следствия, в марте 2025 года нетрезвый обвиняемый решил похвастаться перед своей возлюбленной пистолетом. Оружие мужчина получил в подарок несколько лет назад. Он вошел в комнату, где находилась потерпевшая, и стал показывать ей пистолет.

В спальне было темно, женщина не поняла, чего хочет от нее сожитель. Мужчина демонстративно снял пистолет с предохранителя, что опять не вызвало ожидаемой реакции. Тогда обвиняемый, находясь в метре от потерпевшей, направил оружие в ее сторону и нажал на спусковой крючок.

Пуля попала женщине в грудь, она потеряла сознание. На звук выстрела и крики обвиняемого прибежали члены семьи, которые и вызвали скорую помощь. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ему может грозить до двух лет лишения свободы. В ходе расследования также было установлено, что фигурант хранил пистолет незаконно.

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