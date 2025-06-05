Стало известно, когда на «Госуслугах» введут налоговый вычет на образование

Оформление налогового вычета на образование на «Госуслугах» за учебу в России и за рубежом планируют внедрить к концу сентября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование», — сказал он.
Также, по словам министра, в сентябре планируется запуск комплексного сервиса с налоговым калькулятором для расчета вычета.
Кроме того, добавил Шадаев, с ведомствами прорабатывают вопрос расширения в дальнейшем сценариев онлайн-подачи на вычет, например, инвестиционного, на долгосрочные сбережения, доходы от определенных видов деятельности и другие.
Накануне замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов сообщил, что россияне смогут узнать, где находится самое близкое убежище гражданской обороны, на «Госуслугах». По его словам, эту систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях.
Ранее пользователей «Госуслуг» предупредили о проблемах из-за Google Chrome.