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Стало известно, когда на «Госуслугах» введут налоговый вычет на образование

Шадаев: налоговый вычет на образование на Госуслугах введут к концу сентября
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KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Оформление налогового вычета на образование на «Госуслугах» за учебу в России и за рубежом планируют внедрить к концу сентября 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование», — сказал он.

Также, по словам министра, в сентябре планируется запуск комплексного сервиса с налоговым калькулятором для расчета вычета.

Кроме того, добавил Шадаев, с ведомствами прорабатывают вопрос расширения в дальнейшем сценариев онлайн-подачи на вычет, например, инвестиционного, на долгосрочные сбережения, доходы от определенных видов деятельности и другие.

Накануне замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов сообщил, что россияне смогут узнать, где находится самое близкое убежище гражданской обороны, на «Госуслугах». По его словам, эту систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях.

Ранее пользователей «Госуслуг» предупредили о проблемах из-за Google Chrome.

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