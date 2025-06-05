На Байкале спасают полевку — одного из самых редких млекопитающих на планете

Экологи начали новый проект по охране ольхонской полевки, уникального грызуна, обитающего исключительно на Байкале. Животных будут разводить в комфортных условиях, а затем выпускать в их естественную среду обитания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда «Озеро Байкал».

«В июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнется кампания по спасению ольхонской полевки – милого и пугливого грызуна, эндемика Байкала, одного из самых редких млекопитающих на планете», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что точное количество ольхонских полевок пока не установлено, однако антропогенное давление на их популяцию растет, что вызывает серьезные опасения у ученых по поводу возможного исчезновения вида. Проект по спасению полевки рассчитан на пять лет и включает выпуск животных в их естественный ареал.

Первый этап проекта, начавшийся 1 июня, — это экспедиция на остров Ольхон, где ученые планируют отловить до десяти особей полевки для дальнейшего содержания в лаборатории. В комфортных условиях будут созданы две генетически устойчивые колонии. На втором этапе эксперты оценят шесть ключевых мест обитания грызуна и выберут два наиболее подходящих для будущего выпуска животных.

Третий этап проекта предполагает создание экомаршрута «Юг острова Ольхон». Авторы инициативы планируют разработать специальную пешую тропу для туристов, установить фотозоны, парковочные места, дополнительные экотропы и пункт охраны с шлагбаумом.

Ольхонская полевка рассматривается Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящаяся под угрозой исчезновения, поскольку встречается только на двух островах. Площадь ее ареала всего 2189 км².

Также недавно в самом озере Байкал нашли новый вид водорослей, которого больше нет нигде на Земле. Речь идет о так называемом Ольхонском морфотипе Draparnaldioides.

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