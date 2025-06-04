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«Единая Россия» запустила очное обучение участников проекта «ПолитСтарт»

Обучение на первом потоке проекта «ПолитСтарт» объединит 100 человек
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Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» начала очное обучение участников проекта «ПолитСтарт». Об этом сообщается на сайте партии.

Обучение проходят 100 человек, среди которых – победители предварительного голосования в регионах, включая бойцов СВО.

Первый поток слушателей приветствовал секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Он подчеркнул, что участники представляют собой сильнейших кандидатов предварительного голосования.

«Теперь вам нужно это доказать в реальной избирательной кампании. Мы будем вас сопровождать. Вы окунетесь в особенности депутатской работы и поймете, что это – непростая миссия. Предстоит серьезно потрудиться, чтобы в сентябре получить результат, на который мы с вами рассчитываем», — сказал Якушев.

Особо он акцентировал внимание на работе с людьми.

«Живая работа с людьми – это непросто, трудозатратно, но эффективно. Чтобы ваши избиратели в вас не разочаровались, нужно четко понимать и осознавать, какую ответственность вы на себя берете», — подчеркнул секретарь генсовета.

Отдельно Якушев обратился к участникам спецоперации, которые участвовали в предварительном голосовании.

«827 участников СВО победили в ходе ПГ в этом году. И, если в прошлом году 304 бойца получили мандаты, то по итогам ЕДГ-2025 мы ожидаем, что это количество возрастет», — пояснил он.

Слушатели курса задали ему вопросы о проведении муниципальных выборов и особенностях предварительного голосования. В заключение Якушев подчеркнул важность обучения.

«Здесь вы приобретаете все необходимые навыки, которые в дальнейшем будут помогать работать на политическом поприще. А чем сильнее подготовлены кадры, тем сильнее партия», — сказал секретарь генсовета.

Образовательный модуль «Политический лидер» включает интерактивные лекции с участием экспертов Высшей партийной школы, политологов, социологов и действующих депутатов. Участники также проходят тренинги и практические занятия, где обсуждаются стратегии реализации избирательных кампаний и опыт побед в сложных ситуациях.

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