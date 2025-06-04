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Россиянин забил соседа кулаками за его неопрятность и попал под суд

Во Владимирской области будут судить мужчину, забившего соседа за неопрятность
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Depositphotos

Во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, который забил соседа за его образ жизни и неопрятность. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 11 января. 37-летний житель Карабаново вместе с приятелем пришел в гости к соседу. В ходе распития спиртного обвиняемый, возмущенный асоциальным образом жизни хозяина квартиры, нанес ему множественные удары кулаками по голове и телу. Пострадавший не выжил. После этого нападавший сам вызвал экстренные службы.

Также выяснилось, что за неделю до этого мужчина в аналогичных обстоятельствах нанес ножевые ранения другому своему знакомому, причинив легкий вред здоровью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Расследование завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин рассек мужчине череп лопатой из-за конфликта на парковке.

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