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В Петербурге муж и жена украли из дома предпринимателя часы за 4 млн рублей

78.ru: в Петербурге из дома бизнесмена похитили часы за 4 млн рублей и валюту
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Виталий Аньков/РИА Новости

Житель Зеленогорска лишился накоплений и дорогих наручных часов: к краже оказались причастны двое работников, которые занимались уборкой дома. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 60-летний предприниматель, мужчина сообщил, что неизвестные похитили у него из дома в Зеленогорске 400 тыс. рублей, 800 долларов США и наручные часы стоимостью 4 млн рублей.

Потерпевший обвинил в краже семейную пару, которая наводила в доме порядок в его отсутствие. Супругов ищут, известно, что подозреваемый в краже 42-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что охранник череповецкого бара обокрал коллегу на рабочем месте, мужчина украл у девушки зарплату и спрятал в трусах. Добычей злоумышленника стали 25 тысяч рублей, часть средств списали приставы за долги. Остатки он потратил на собственные нужды. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ. С него также взыскали 25 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее в Ленобласти двое приятелей украли картонного полицейского из торгового центра.

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