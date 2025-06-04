90-летняя пенсионерка не смогла выбраться из горячей ванны и обварилась

90-летняя жительница Ульяновска получила тяжелые ожоги, принимая ванну, спасти пострадавшую медики не смогли. Об этом сообщает портал «Ульяновск онлайн».

Инцидент произошел 3 июня, пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. У женщины были диагностированы ожоги тела третьей степени. Более суток медики боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось.

Как установили следователи, пенсионерка находилась дома одна, решила принять ванну и не смогла выбраться из горячей воды. Пожилую женщину обнаружили родственники и вызвали скорую помощь. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге сын приехал навестить отца и нашел пенсионера с сильными ожогами в ванной. 80-летний мужчина решил искупаться и обварился кипятком. Пострадавшего госпитализировали с ожогами ягодиц, бедер и левой руки первой и третьей степени. У пациента было поражено более 30% поверхности тела, спасти 80-летнего петербуржца не удалось.

Ранее 91-летняя блокадница загорелась от плиты и попала в реанимацию.