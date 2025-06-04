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КНР собирается купить сотни самолетов у главного конкурента Boeing

Bloomberg: в Китае задумались о покупке нескольких сотен самолетов Airbus
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Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Китай может купить от 200 до 500 самолетов Airbus, пишет Bloomberg.

По информации агентства, речь идет как об узкофюзеляжных, так и о широкофюзеляжных самолетах. Сделка может состояться в июле, когда запланирован визит европейских лидеров в Пекин.

Отмечается, что линия окончательной сборки самолетов Airbus находится в Тяньцзине. Поэтому Airbus неуклонно наращивает продажи в Китае.

В случае подписания соглашения доминирование европейцев на одном из ведущих мировых авиационных рынков укрепится.

До этого заместитель генерального директора по информационным технологиям авиакомпании «Аэрофлот» Антон Мацкевич говорил, что авиакомпания планирует внедрить отечественную стриминговую систему развлечений на всех своих широкофюзеляжных самолетах до конца 2025 года. Мацкевич уточнил, что отечественная стриминговая система уже успешно функционирует на узкофюзеляжных лайнерах перевозчика.

Ранее авиаэксперт назвал последствия введения стоячих мест в самолетах.

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