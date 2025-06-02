«Не надо было насиловать»: россиянин расправился с надругавшимся над его женой мужчиной

В Ростове местный житель расправился с мужчиной, который изнасиловал его жену

В Ростове местный житель расправился с мужчиной, который, по его утверждению, надругался над его женой. Об этом сообщает издание «161.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 31 мая в Братском переулке. Мужчина напал с ножом на предполагаемого обидчика супруги и порезал его. Спасти пострадавшего не удалось.

По информации СМИ, совершивший преступление ростовчанин сам сдался правоохранителям. Он на камеру признался в содеянном.

«Не надо было насиловать. Вину признаю», — заявляет на видео задержанный.

В пресс-службе Следственного управления СК рассказали, что работники ведомства «проводят следственные действия и экспертные исследования, по завершении которых будет принято процессуальное решение».

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