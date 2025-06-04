«Чемпионат» провел масштабный футбольный турнир в «Лужниках»

В первый день лета на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся футбольный турнир «Летний Чемпионат», организованный спортивным порталом «Чемпионат» при поддержке «Московского спорта».

Мероприятие собрало более 300 участников и 40 команд, представляющих топовые вузы страны.

Участники соревновались в двух форматах: 4+1 и 7+1. Победители получили памятные награды, фирменный мерч «Чемпионата» и билеты на первые матчи сезона РПЛ 25/26 ФК «Спартак» и ФК «Локомотив».

В формате 4+1 победу одержала команда «Лыткарино», обыгравшая в полуфинале факультет ВМК МГУ. Лучшим игроком был признан студент факультета глобальных процессов МГУ Сергей Гришкин («Лыткарино»).

В формате 7+1 чемпионами стали игроки команды «Вардрид», победившие в финале «Феникс» со счетом 2:1.

Как рассказал главный организатор Футбольного сообщества МГУ Андрей Вакин, идея проведения турнира появилась внезапно, но удалось быстро собрать 40 команд.

«Хотя сроки и поджимали, мы смогли собрать 40 команд. Безусловно, для ребят и, прежде всего, студентов стала интересна концепция турнира, ведь мы давно не проводили однодневные мероприятия. У нас в МГУ проходят регулярные турниры в форматах 5+1 и 7+1, желающих принять участие оказалось реально много, причем подтянулись команды и из других вузов», — сказал он.

По его словам, футбол в МГУ всегда ассоциируется с атмосферой взаимного уважения, поддержки и адекватности.

«Ровно в таком ключе и состоялся турнир 1 июня. Мы рады сотрудничеству с «Чемпионатом» и ждем новую возможность организовать совместное спортивное событие», — добавил Вакин.