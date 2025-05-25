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В Госдуме рассказали, что стоит делать с неиспользуемыми приложениями

Депутат Немкин: неиспользуемые приложения следует удалять для защиты устройства
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное удаление неиспользуемых приложений с устройства может защитить пользователя от кражи данных. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Каждое установленное приложение потенциально открывает дополнительные «ворота» для злоумышленников, особенно если оно давно не обновлялось или разработчик прекратил его поддержку», — пояснил собеседник агентства.

Депутат добавил, что многие приложения продолжают работать в фоновом режиме и могут собирать данные, расходовать трафик, батарею и вычислительные ресурсы устройства. Все это влияет не только на производительность, но и на конфиденциальность информации, указал парламентарий.

По словам Немкина, удаляя лишнее, пользователь упрощает процесс восстановления устройства в случае сбоя или потери. Кроме того, большое количество приложений — это потенциальные точки входа для фишинга и мошенничества, подчеркнул депутат. Поэтому регулярное удаление неиспользуемых приложений — это элемент осознанного отношения к цифровому пространству, резюмировал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что исследователи информационной безопасности выявили 23 критические уязвимости в отечественной системе управления сайтами Netcat. Эта CMS используется для обслуживания более чем 15 тысяч интернет-порталов. В пресс-службе компании Positive Technologies рассказали, что обнаруженные проблемы получили высокие оценки по стандартной шкале уязвимостей, достигая от 8,1 до 9,1 балла из 10. Компания-разработчик Netcat уже выпустила необходимое обновление для устранения выявленных недостатков.

Ранее в Кузбассе школьница помогла мошенникам обокрасть родителей после звонка «завуча».

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