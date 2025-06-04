Львова-Белова представила итоги всероссийской инспекции по профилактике соцсиротства

Институт уполномоченного при президенте России по правам ребенка завершил всероссийскую инспекцию системы профилактики (ВИСП) социального сиротства. Итоги проверки, охватившей все 89 регионов страны, были представлены президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Отмечается, что президент поддержал предложение о создании всероссийской службы помощи семьям, которая станет ресурсно-методическим центром изменений.

«В фокусе поддержки службы семьи в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, развитие помогающего звена», — заявила Львова-Белова.

По ее словам, часть регионов уже внедряет модельные решения в сфере профилактики социального сиротства на основе рекомендаций ВИСП. Задача новой службы — обеспечить реализацию этих рекомендаций повсеместно, во всех регионах России.

Среди основных функций службы: предотвращение необоснованного вмешательства в дела семьи, судебная защита, помощь в восстановлении и снятии ограничения родительских прав, исследовательско-аналитическая работа, поддержка успешных региональных практик, подготовка специалистов, работа со сложными случаями и привлечение НКО.

Еще одно направление, поддержанное президентом, — создание межведомственной рабочей группы по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства.

«ВИСП показала, что ситуация с социальным сиротством во многом зависит от уровня скоординированности деятельности министерств и ведомств, профильных организаций. В состав рабочей группы войдут представители администрации президента, Генпрокуратуры РФ, ФСБ России, Следственного комитета РФ, Верховного суда РФ, профильных ведомств», — сказала Львова-Белова.

По ее словам, группа займется координацией работы по совершенствованию системы профилактики, мониторингом исполнения рекомендаций ВИСП и внедрением новых механизмов борьбы с социальным сиротством.

«Уверена, что четкий порядок и наличие ответственных лиц приведут к системному положительному результату своевременную помощь и поддержку получит большее число семей», — заключила Львова-Белова.