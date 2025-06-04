Женщина рассказала о встрече с Богом во время комы

Американка рассказала о встрече с Богом во время комы, пишет Daily Express.

Кэти Макдэниел заболела особенно тяжелым штаммом гриппа, который привел к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Врачи диагностировали у нее легочную недостаточность, и тогда 53-летнюю женщину перевели в медикаментозную кому. У нее было всего 38% шансов выжить.

После выздоровления Кэти заявила, что во время комы пережила опыт, который она помнит до мельчайших деталей. По ее словам, она оказалась в месте, которое могла описать только как ад. Она говорит, что очнулась в полной темноте, затем увидела красноватое свечение, которое сначала приняла за восход солнца. Постепенно свет превратился в клубящийся туман, стало жарко и появился неприятный запах.

Макдэниел утверждает, что бежала сквозь темноту, не заботясь о том, куда попадет, потому что чувствовала, что за ней кто-то гонится. Затем она оказывалась в разных местах: в разрушенном городе, на поле боя и в обществе существа, которое она описывает как демона. Ей предложили «путь обратно», если она выполнит задание — обрезать семиметровые кусты ежевики, которые постоянно отрастали снова.

После этого она якобы попала в рай, где встретила Бога. По ее словам, это был не человек, а «свет и любовь». Он сказал ей, что пришло время вернуться назад. Кэти добавила, что не чувствовала боли или страха в этот момент, только покой и понимание, что она дома.

«Для меня это доказывает, что это произошло не в моем мозгу, а в моей душе. А душу нельзя просто отключить», — добавила женщина.

Ранее женщина вышла из комы после того, как муж пел и танцевал для нее каждый день.