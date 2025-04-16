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Ученые открыли новый гигантский вирус, меняющий представления о микромире

eLife: обнаружен необычно большой патоген, поражающий амеб
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University of Jyväskylä

Финские ученые из Университета Ювяскюля впервые выделили новый гигантский вирус, получивший название Jyväskylavirus. Открытие, опубликованное в научном журнале eLife, свидетельствует, что такие вирусы распространены в северных регионах гораздо шире, чем предполагалось ранее.

Вирус выделили из почвенных образцов специалистами Центра нанонауки научного учреждения.

Обнаруженный вирус имеет впечатляющие размеры — его диаметр составляет около 200 нанометров, что примерно вдвое превышает размеры вирусов гриппа или коронавируса.

Генетический анализ показал его родство с марсельвирусами, ранее обнаруженными во Франции. Как и другие гигантские вирусы, Jyväskylavirus поражает амеб Acanthamoeba castellanii, но для человека опасности не представляет.

Профессор Лотта-Риина Сундберг отметила, что гигантские вирусы играют важную роль в регулировании микробных популяций в почве и водных экосистемах. Это первое доказательство присутствия таких вирусов в Северной Европе, что расширяет представления учёных об их географическом распространении.

Открытие Jyväskylavirus имеет особое значение для фундаментальной науки. Оно не только подтверждает гипотезу о более широком распространении гигантских вирусов, но и открывает новые перспективы для изучения эволюции вирусов и их взаимодействия с другими микроорганизмами. В ходе исследования были обнаружены и другие неизученные вирусные частицы, что свидетельствует о богатстве микробиологического разнообразия северных экосистем.

Ранее ученые обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок для жизни.

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