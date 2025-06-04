Студентка из Омска хотела получить письмо по почте и лишилась 7,5 млн рублей

Студентка из Омска отдала аферистам более семи миллионов рублей после того, как ей «пришло письмо». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники представились сотрудниками почты и заявили, что девушке якобы пришло письмо от министерства образования. Чтобы получить отправление, она назвала код из сообщения.

Позже позвонили «работники» ведомств. Они убедили студентку в том, что неизвестные получили доступ к ее счетам и пытаются перевести средства на Украину.

Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, девушка сняла деньги, в том числе и семейные сбережения, затем отправила злоумышленникам. Средства якобы нужно было передать им в рамках проверки, которая проводится в отношении самой пострадавшей.

«Об обмане девушка узнала из общения с матерью, которая настояла на немедленном обращении в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве. Всего россиянка отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей.

Ранее пенсионер из Чувашии пытался получить ключ от домофона и лишился 60 млн рублей.