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Общество
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Россиянин-ревнивец жестоко избил и ударил возлюбленную ножом в пах во время застолья

На Алтае ревнивец жестоко избил и ударил возлюбленную ножом в пах
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Depositphotos

На Алтае мужчина не вынес мыслей о близости возлюбленной с его приятелем и напал на избранницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Майма. Предварительно, 62-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 55-летнюю сожительницу. Конфликт возник на почве ревности — агрессор вспомнил о прошлых отношениях избранницы со своим приятелем, когда он сам находился в местах лишения свободы. В ходе ссоры он нанес возлюбленной множественные удары по лицу и голове, после чего пнул лежащую на полу потерпевшую и ударил ее ножом в паховую область.

Женщина с черепно-мозговой травмой, переломом челюсти и ножевым ранением была госпитализирована в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ревнивец проломил супруге череп во время застолья в российском регионе.

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