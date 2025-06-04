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Москвичей предупредили об экстремальной жаре в ближайшие выходные

Синоптик Вильфанд: москвичей с 7 по 10 июня ждет температура до +32°C
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве с 7 по 10 июня ожидается экстремальная жара. Температура воздуха в эти дни составит +30...+32°C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Выпущено предупреждение об опасном явлении, оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокая», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, экстремальная жара в столице продержится до 11 июня. После температура понизится на три градуса.

До этого врач-кардиолог Олег Орлов рассказал, как людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем пережить жару в городе. Медик посоветовал в таких случаях трижды в день измерять артериальное давление и избегать нахождения на открытом солнце.

Жажду необходимо утолять водой, отказавшись в жару от кофе, сладких напитков и алкоголя. Орлов отметил, что одному человеку надо выпивать не менее литра-полтора воды.

Врач также порекомендовал принимать солнечные ванны только ранним утром и не находиться на солнце более 20 минут. При тепловом ударе нельзя заниматься самолечением — лучше немедленно обратиться к специалисту за помощью.

Ранее климатологи предрекли самый жаркий период в истории в ближайшие пять лет.

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