Российские туристы не отказываются от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки

Россияне не отказываются от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. Он также призвал «не поддаваться негативным слухам» об отдыхе на курортах «дружественных стран».

«На текущий момент ни официальные турецкие власти, ни запрет со стороны Роспотребнадзора не фиксируют вспышки заболевания Коксаки. Напомню, что это сезонное заболевание. Часто возможно его локальное присутствие в отдельных отелях, но ни в коей мере не носит массовый характер. Мы на текущий момент не фиксируем отказов россиян от поездок. Просьба верить официальной информации и не поддаваться негативным слухам по отношению к дружественным странам, принимающим российских туристов, которые последнее время участились в отношении Турции, Египта, Таиланда и Вьетнама», — сказал Мурадян.

О вспышке вируса Коксаки в отеле 1 июня сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, заболели 15 российских туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь. Гостей отеля не предупредили о вспышке вируса.

2 июня в Роспотребнадзоре сообщали, что случаев завоза вируса в РФ не зафиксировано. Несмотря на это, эпидемиолог Геннадий Онищенко рекомендовал российским туристам не ездить в Турцию из-за вируса.

Ранее россияне на Мальдивах пожаловались на комаров, переносящих опасный вирус.