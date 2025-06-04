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Археологи полагают, что нашли чашу Святого Грааля

Mirror: археологи заявили, что нашли в Иордании чашу, похожую на Святой Грааль
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Discovery

Археологи полагают, что нашли чашу Святого Грааля, из которой, согласно Евангелию, пил Иисус Христос во время Тайной вечери, пишет Mirror.

Археологи заявили об удачных раскопках под фасадом знаменитой скальной гробницы Эль-Хазне в древнем городе Петра , Иордания. Среди найденных артефактов — чаша, поразительно напоминающая образ Святого Грааля , что вызвало широкий интерес со стороны историков, исследователей и любителей мистики.

Работы велись с использованием современного оборудования, включая георадар , который выявил ранее неизвестные полости под землей. Это дало основание предположить, что под Эль-Хазне могут быть спрятаны дополнительные камеры или даже целые помещения.

Ранее, в 2003 году, уже были обнаружены две гробницы у левого крыла Сокровищницы, что и послужило началом новых исследований.

Ученые продолжают изучать найденные артефакты и надеются установить возраст чаши и других предметов. Возможно, они помогут раскрыть новые страницы истории и добавить важные детали к пониманию культурного и религиозного значения этого уникального места.

Ранее археологи раскрыли тайну 1300-летнего захоронения «Ледяного принца» в Германии.

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