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Археологи раскрыли тайну 1300-летнего захоронения «Ледяного принца» в Германии

BLFD: в Баварии обнаружили гробницу ребенка из знатной семьи VII века нашей эры
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BLFD/livescience.com

Немецкие археологи раскрыли секрет 1300-летней гробницы знатного младенца, найденной в 2021 году близ города Матциес в Баварии. Об открытии сообщается на сайте Баварского государственного управления по охране памятников (BLFD).

Последние исследования показали, что голубоглазый светловолосый мальчик принадлежал к местной знатной семье и скончался между 670–680 годами н.э. от хронической ушной инфекции в возрасте полутора лет. Ученые дали ему прозвище «Ледяной принц».

Гробница ребенка содержала маленький меч на украшенном поясе, шелковую одежду (редкость для того времени), серебряные браслеты и шпоры, а также золотой крест, свидетельствующий о ранних христианских верованиях в регионе.

Кроме того, в захоронении нашли остатки орехов, фруктов и разделанного поросенка.

«Потеря мальчика стала настоящим ударом для семьи, что видно по тщательно подготовленному захоронению», — отметили исследователи.

Особый интерес представляет шелковая одежда — в VII веке этот материал импортировался только из Византии и был символом исключительного статуса.

Погребальная камера была устроена в перестроенной римской вилле, которая впоследствии неоднократно ремонтировалась, что свидетельствует о длительном использовании места как семейного святилища.

Открытие дает уникальное представление о погребальных практиках и социальной структуре Баварии в период перехода от античности к Средневековью.

Ранее археологи в Израиле сделали открытие, ставящее под сомнение древнюю христианскую легенду.

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