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Сына судьи Арбитражного суда Москвы осудили на 20 лет за организацию четырех убийств

Суд в Москве приговорил сына экс-судьи к 20 годам колонии за заказное убийство

Московский областной суд приговорил сына экс-замгенпрокурора и бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Николая Кондрата к 20 годам колонии за заказ четырех убийств. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщает канал, также Кондрату присудили 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Его сообщнику Григорию Воскресенскому суд выбрал меру пресечения в виде 10 лет лишения свободы.

Николай Кондрат является сыном бывшего замгенпрокурора РФ Ивана Кондрата и бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что первой жертвой сына судьи стал его водитель Кирилл Игитханян. Его тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в апреле 2021 года в Подмосковье. Другие убийства удалось предотвратить благодаря задержанию преступников.

Исполнителя убийства, Никиту Мацнева, осудили на 8,6 лет колонии строгого режима в декабре 2021 года. Он заключил досудебное соглашение, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее стало известно, что соучастника убийства Михаила Круга будут судить еще за три убийства.

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