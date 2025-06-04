На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Яндекс Go появится возможность оплатить карту «Тройка»

Пользователи Яндекс Go смогут пополнять карту «Тройка»
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

До конца 2025 года в приложении Яндекс Go появится возможность пополнять и покупать абонементы карты «Тройка», сообщил генеральный директор Яндекс Такси Александр Аникин.

«Планируем подключить транспортные карты — в первую очередь, «Тройку». Думаем, как организовать оплату составных поездок, ведь человек в какой-то момент может перестроить уже выбранный маршрут — потому что планы поменялись, погода испортилась или просто передумал», — сказал он.

Аникин добавил, что функция появится в новом разделе «Хаб», в котором пользователи смогут выстраивать маршрут из разных видов транспорта.

Алгоритмы «Хаба» будут предлагать пользователю комбинации маршрутов с бесшовной оплатой, чтобы пассажир смог сэкономить на поездках по городу и добраться быстрее.

В компании отметили, что таким образом Яндекс Такси хочет перераспределить нагрузку на транспортную инфраструктуру в городах и сдержать цены на поездки в такси.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами