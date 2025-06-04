В Яндекс Go появится возможность оплатить карту «Тройка»

До конца 2025 года в приложении Яндекс Go появится возможность пополнять и покупать абонементы карты «Тройка», сообщил генеральный директор Яндекс Такси Александр Аникин.

«Планируем подключить транспортные карты — в первую очередь, «Тройку». Думаем, как организовать оплату составных поездок, ведь человек в какой-то момент может перестроить уже выбранный маршрут — потому что планы поменялись, погода испортилась или просто передумал», — сказал он.

Аникин добавил, что функция появится в новом разделе «Хаб», в котором пользователи смогут выстраивать маршрут из разных видов транспорта.

Алгоритмы «Хаба» будут предлагать пользователю комбинации маршрутов с бесшовной оплатой, чтобы пассажир смог сэкономить на поездках по городу и добраться быстрее.

В компании отметили, что таким образом Яндекс Такси хочет перераспределить нагрузку на транспортную инфраструктуру в городах и сдержать цены на поездки в такси.