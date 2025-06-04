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88-летняя женщина покинула университет из-за беременности и получила диплом 66 лет спустя

Американка получила диплом 66 лет спустя после того, как бросила университет
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Depositphotos

Пожилая американка, однажды покинувшая университет из-за беременности, получила диплом бакалавра более 60 лет спустя, пишет New York Post.

Живущая в Нью-Гэмпшире 88-летняя Джоан Александер получила долгожданный диплом от Университета штата Мэн в мае этого года. Женщина всегда мечтала о степени, но была вынуждена прервать обучение более 66 лет назад из-за беременности. Она должна была получить свой диплом еще в 1959 году, но для этого ей необходимо было некоторое время преподавать студентам, что не представлялось возможным по медицинским показаниям.

В начале этого года одна из ее дочерей, Трейси, обратилась к руководству вуза, чтобы исполнить давнюю мечту матери. В образовательном учреждении заявили, что Джоан стала старейшей выпускницей в истории университета. Сама пенсионерка заявила, что «дыра в ее сердце затянулась». Джоан не смогла приехать на церемонию вручения дипломов, которая состоялась 11 мая, но вместо нее там присутствовали ее дочь Трейси и внучка.

Известно, что женщина и ее муж воспитали четырех дочерей. Джоан работала волонтером в местной церкви, библиотеке и в местной начальной школе.

«Мои родители не закончили колледж, поэтому это было важно для меня. У моего мужа и четырех дочерей есть дипломы колледжа, поэтому я была единственной среди мужа и дочерей, кто не получил диплом колледжа. Это дает мне чувство завершенности и выполненного долга», — призналась пенсионерка.

Ранее долгожительница отметила 103-летие вечеринкой, на которую пригласили стриптизера.

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