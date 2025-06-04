Московская прокуратура назвала 5 правил защиты от телефонных мошенников

Мошенники начали провоцировать россиян связаться с ними самостоятельно, отправляя «нужный» номер телефона в сообщении. Перезванивать по указанным в СМС от незнакомцев номерам нельзя, предупредила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

В ведомстве призвали россиян всегда проверять полученную информацию, в том числе можно обратиться в организацию, откуда поступил звонок или пришло сообщение.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не обращаются к гражданам в мессенджерах и не просят банковских данных. Кроме того, они никогда не просят россиян снять деньги со счетов, перевести их на другие счета или передать курьеру.

Также россиянам сообщили, что никакие следственные действия не проводятся дистанционно по телефону. В случае если поступил подозрительный звонок, рекомендуется сразу прекратить разговор, а сообщение от незнакомца — удалить.

«Проверьте полученную информацию, посоветуйтесь с родственниками или знакомыми. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — заключили в столичной прокуратуре.

До этого подросток из Кемеровской области «помог» мошенникам похитить у своих родителей около 3 млн рублей сбережений. Неизвестные связались со школьником в мессенджере и представились сотрудниками надзорного ведомства. Они попросили его «провести инвентаризацию имевшихся дома наличных».

Подросток поверил незнакомцам и передал водителю такси найденные в родительском сейфе 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро. На следующий день школьник через банкомат снова перевел крупную сумму на счет злоумышленников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «независимыми девушками».