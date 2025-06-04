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Сбой произошел в работе Steam на территории России

Более трех тысяч россиян пожаловались на сбой в работе онлайн-магазина игр Steam
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Shutterstock

Тысячи российских геймеров пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По его данным на 05:00, за сутки количество жалоб превысило 3,1 тысячи, большая часть которых касается общего сбоя. Также пользователи жалуются на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета Steam. Больше всего жалоб поступило из Амурской, Оренбургской и Томской областей.

В предыдущий раз сбой в работе онлайн-магазина игр произошел 21 мая. Тогда о проблемах в работе сервиса сообщили более 4,1 тысячи геймеров.

24 мая создатель Steam, гендиректор Valve Гейб Ньюэлл объявил о запуске первого нейрочипа своей компании Starfish Neuroscience в конце 2025 года. В отличие от решений Neuralink, новая разработка ориентирована на менее инвазивные имплантаты с возможностью одновременной работы с несколькими участками мозга.

Ранее поклонники Hollow Knight: Silksong нашли в Steam признак скорого выхода игры.

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