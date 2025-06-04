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В России вырос спрос на картонные гробы

«Русский ритейл и бизнес»: россияне начали массово скупать картонные гробы
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Noel V. Baebler/Shutterstock/FOTODOM

Россияне нашли дешевую альтернативу деревянным гробам и начали массово скупать картонные. Об этом пишет Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес».

По его данным, речь идет о новом эко-тренде. Картонные гробы полностью разлагаются в земле всего за шесть месяцев, тогда как деревянные — за десятки лет.

«Прайс — от 1,5 до 6 тысяч рублей. «Люксовые» экземпляры стоят до 200 тысяч», — отмечается в сообщении.

Продавцы говорят, что картонные гробы выдерживают нагрузку до 150 кг и быстро сгорают во время кремации.

В конце января сообщалось, что ростовский IT-специалист Михаил Марцинюк разрабатывает уникальный проект — «нейрокладбище», позволяющий создавать цифровых аватаров ушедших из жизни людей. Система, основанная на искусственном интеллекте, будет воссоздавать внешность, голос и манеру общения усопших на основе предоставленной информации. Заявленная цель — сохранить память о близких для будущих поколений.

Проект подвергся критике со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, который назвал идею «нейрокладбища» бесчеловечной и нарушающей права усопших.

Забудьте про таблетки и походы к психоаналитику — россияне, которые хотят избавиться от страхов и тревог, теперь могут опробовать на себе «гроботерапию». Что заставляет людей идти на такой шаг и как подобные практики могут отразиться на их психике — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 88-летняя пенсионерка «ожила» в гробу, удивив сотрудников похоронного агентства.

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