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Россиян предостерегли от долгого ношения мокрого купальника

Врач Калинина: долгое ношение мокрого купальника грозит циститом и кандидозом
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Shutterstock

Летний отдых у воды — море, река, озеро, бассейн — один из любимых видов досуга россиян. Однако многие не задумываются о том, что привычка ходить в мокром купальнике целый день может нанести серьезный вред здоровью. Врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему это опасно и какие заболевания из-за этого могут развиться.

«После купания купальник остается влажным и холодным. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков в интимной зоне. Влага и тепло — идеальная среда для развития инфекций, особенно если кожа и слизистые подвергаются длительному переохлаждению», — предупредила врач.

По ее словам, одним из самых распространенных заболеваний, возникающих из-за ношения мокрого купальника, является цистит — воспаление мочевого пузыря.

«Мокрый купальник способствует проникновению патогенных микроорганизмов в мочевыводящие пути и переохлаждению, что значительно повышает риск развития цистита. Женщины особенно подвержены этому заболеванию из-за особенностей строения мочевыводящих путей. Симптомы цистита включают частые позывы к мочеиспусканию, боль и жжение при мочеиспускании, а также дискомфорт внизу живота. При появлении таких симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу», — подчеркнула уролог-андролог.

Врач отметила, что, кроме цистита, ношение мокрого купальника весь день может вызвать: воспалительные заболевания влагалища (вагиниты); грибковые инфекции (кандидозы); раздражение и воспаление кожи в области бикини; уретрит — воспаление мочеиспускательного канала.

Чтобы избежать этих проблем, специалист рекомендует: сразу после купания переодеваться в сухое белье; избегать длительного ношения мокрой одежды; соблюдать правила личной гигиены; при появлении дискомфорта обращаться к врачу.

«Ношение мокрого купальника весь день — распространенная летняя ошибка, которая может привести к серьезным проблемам с мочеполовой системой. Чтобы сохранить здоровье и наслаждаться отдыхом без неприятных последствий, важно соблюдать простые правила гигиены и своевременно реагировать на сигналы организма», — резюмировала Калинина.

Ранее врач рассказал, как избежать урологических инфекций у детей при купании в водоемах.

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