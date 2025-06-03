Владимир Якушев высоко оценил программу «Время Героев»

Участники программы «Время Героев» – это люди, которые показали себя настоящими патриотами, это люди, которые заслуживают право работать в органах власти. Об этом в ходе встречи с участниками первого потока президентской программы заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он рассказал о структуре партии, работе ее институтов и партпроектов, реализации народной программы, подготовке к выборам и формировании кадрового резерва.

«Без их мнения, знания сегодня органам власти работать просто невозможно. Поэтому решение Президента о запуске программы – правильное и своевременное. Работает «Время Героев», действуют программы в субъектах Российской Федерации (поручение запустить региональные кадровые программы Владимир Путин дал на Съезде партии 14 декабря 2024 года – прим.). Это только положительно повлияет на структурное управление страны», — сказал он.

По словам Якушева, в «Единой России» состоят 2,6 млн человек, действует 87 тыс. первичных отделений и 2,8 тыс. местных. В 53 регионах партийные отделения возглавляют главы регионов, а в 78 субъектах РФ функционируют штабы общественной поддержки.

Секретарь генсовета также напомнил, что процедура предварительного голосования позволяет жителям регионов отбирать кандидатов для участия в выборах. В этом году в голосовании приняли участие более 3 млн человек. При этом для участников СВО предусмотрена дополнительная надбавка в 25% голосов. Для них организован обучающий курс и действует институт наставничества.

«Инициатива правильная и своевременная. И президент об этом уже неоднократно говорил. Это люди, которые имеют боевой опыт. Это люди, которые показали себя настоящими патриотами. Это люди, которые заслуживают сегодня работать в органах власти», — подчеркнул он.

Напомним, 4 июня начнется очное обучение в рамках курса высшей партийной школы «ПолитСтарт». Его пройдут победители предварительного голосования, впервые участвующие в избирательной кампании, включая бойцов СВО.