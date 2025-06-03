На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Воронеже прохожий избил пенсионерку из-за места на скамейке

В Воронеже мужчина избил пенсионерку, попросившую уступить место на скамейке

В Воронеже неизвестный напал на пенсионерку, которая попросила его уступить место на скамейке во дворе дома, пожилая женщина получила ушибы. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Воронеж № 1».

Инцидент произошел возле поликлиники по улице Героев Сибиряков, 68-летняя женщина попросила мужчину уступить ей место на скамейке около дома потому, что у нее заболели ноги. В ответ незнакомец набросился на нее с кулаками.

«Скамеечный притон» возник во дворе домов совсем недавно, расположился ближе к мусорным бакам на размещенных там двух лавочках, куда, почуяв безнаказанность, со всей округи теперь собираются лица в нетрезвом состоянии», — рассказали местные жители.

По данным портала «Блокнот», пострадавшая получила ушибы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина напал на одинокую пенсионерку в ее квартире. Потерпевшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру постучался неизвестный. Когда пенсионерка открыла дверь, незваный гость напал на неё и избил. Затем он схватил ножницы и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. Женщина указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налетчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся.

Ранее таганрожец приехал в другой город и избил пенсионера по требованию мошенников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами