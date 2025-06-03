В Воронеже прохожий избил пенсионерку из-за места на скамейке

В Воронеже неизвестный напал на пенсионерку, которая попросила его уступить место на скамейке во дворе дома, пожилая женщина получила ушибы. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Воронеж № 1».

Инцидент произошел возле поликлиники по улице Героев Сибиряков, 68-летняя женщина попросила мужчину уступить ей место на скамейке около дома потому, что у нее заболели ноги. В ответ незнакомец набросился на нее с кулаками.

«Скамеечный притон» возник во дворе домов совсем недавно, расположился ближе к мусорным бакам на размещенных там двух лавочках, куда, почуяв безнаказанность, со всей округи теперь собираются лица в нетрезвом состоянии», — рассказали местные жители.

По данным портала «Блокнот», пострадавшая получила ушибы и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина напал на одинокую пенсионерку в ее квартире. Потерпевшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру постучался неизвестный. Когда пенсионерка открыла дверь, незваный гость напал на неё и избил. Затем он схватил ножницы и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. Женщина указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налетчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся.

Ранее таганрожец приехал в другой город и избил пенсионера по требованию мошенников.