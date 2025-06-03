В Петербурге байкер дал первые показания после ДТП с Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге байкер, попавший под колеса Rolls-Royce, за рулем которого был сын бизнесмена, дал первые показания после ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, в палату удалось зайти сотрудникам Следкома, чтобы взять показания. Впоследствии пострадавшего посетили журналисты, но он отказался говорить.

«Я ничего не могут сказать, я не в состоянии обсуждать», — заявил он.

ДТП с участием водителя Rolls-Royce произошло в конце мая. Белый автомобиль с номером 001 спровоцировал жесткую аварию на Петергофском шоссе: водитель сбил мотоциклиста. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Кроме того, стало известно, что водителя иномарки задержали, а мотоциклист, которого дважды переехал Rolls-Royce, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее мужчину, переехавшего байкера в Петербурге, вывели с допроса в маске.