В Музее Победы открылась выставка к 100-летию «Артека»

Экспозиция в Музее Победы расскажет о роли «Артека» в истории страны

В Музее Победы 3 июня открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства», сообщает пресс-служба проекта. Она будет работать до 26 июня.

Выставка приурочена к вековому юбилею Международного детского центра «Артек», первая смена которого открылась 16 июня 1925 года.

В экспозиции представлено более 80 предметов из музея истории «Артека», Московского дворца пионеров на Воробьевых горах и музеев-партнеров программы «Школьный музей Победы».

Как уточнили организаторы, выставка демонстрирует роль лагеря в развитии детского движения страны, его образовательную и воспитательную миссию, а также значимость в формировании нового поколения.

Отмечается, что посетители смогут увидеть уникальные предметы, фотографии и документы, рассказывающие историю «Артека» с момента основания до современности. Среди экспонатов – первые документы лагеря, фотоальбом вожатого Михаила Новоселова 1930-х годов и другие раритеты.

Центральная часть выставки посвящена пионерскому периоду «Артека». Здесь представлены красное знамя первых лет с текстом «Клянемся выполнять заветы Ильича», форма артековцев и вожатых советского периода, пионерский горн и барабан.

Еще одна секция познакомит гостей с историей лагеря в годы Великой Отечественной войны. Они узнают о «самой длинной смене», длившейся в эвакуации 1301 день, и увидят альбом «Алтайского Артека», книгу «Мой Артек» вожатой Нины Храбровой, открытки и фотографии того времени.

Экспозиция также освещает период оккупации лагеря, начавшейся 7 ноября 1941 года. Посетителям показывают кадры освобождения «Артека» 15 апреля 1944 года бойцами Отдельной Приморской армии, копию акта восстановления лагеря и письмо артековки 1945 года о праздновании Дня Победы.

Выставка подготовлена Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением МДЦ «Артек» и Музеем истории детского движения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» в рамках программы «Школьный музей Победы».