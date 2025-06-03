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Пара вернулась из отпуска и обнаружила в своем доме полуголого мужчину

В Австралии вернувшаяся из отпуска пара обнаружила в доме полуголого мужчину
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7NEWS

Пара в Австралии вернулась из отпуска и обнаружила в своем доме полуголого незнакомца, пишет The Sun.

Денура Лю, студентка Сиднейского университета, и ее парень Уильям Ку обнаружили в своем доме 30-летнего Дилана Патрика Елкована, разгуливающего по комнате в одних шортах. Квартира была завалена его личными вещами — одежда, электроника и другие предметы были разбросаны по диванам, столам и кухонным поверхностям.

Сначала Лю подумала, что ошиблась адресом, но как только она поняла, что находится дома, на нее нахлынула паника.

«Я боялась, что у него может быть нож. Не знала, что он способен сделать», — вспоминает женщина.

Елкован не проявил испуга при виде законных жильцов. Тот спокойно ходил по комнатам, собирая свои вещи, будто ничего не случилось. По словам пары, мужчина даже использовал балкон, чтобы временно скрыться с места преступления.

Кроме того, взломщик воспользовался личным компьютером и банковской картой Уильяма. После этого Дилан был арестован и обвинен в краже со взломом. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы , однако он будет отбывать наказание в рамках Исправительного надзора. Это означает, что мужчина не отправился в тюрьму, но обязан соблюдать строгие правила под наблюдением правоохранителей.

Денура отметила, что ранее слышала истории о подобных инцидентах, но не ожидала, что такое может произойти с ней.

Ранее угонщик сам вызвал полицию, оказавшись в ловушке на месте преступления.

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