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Общество
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«Посчитал, что его ребенку плохо оказали медпомощь»: россиянина осудят за избиение врача

Житель Ярославля напал на педиатра, который лечил его трехлетнего сына
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Shutterstock

Житель Ярославля предстанет перед судом за избиение врача, который лечил его сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года 46-летний житель регионального центра напал на медработника одной из городских больниц.

«Обвиняемый, полагая, что его трехлетнему сыну ненадлежащим образом оказана медицинская помощь, зашел в кабинет лечившего ребенка врача и нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу», — уточнили в ведомстве.

Медик получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра — повреждения были квалифицированы как «вред здоровью средней тяжести». За совершенное преступление отцу дошкольника грозит до трех лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на врача. Пациент сломал врачу палец из-за отказа в оказании услуги.

Ранее в Лиге защиты врачей предложили вооружить медиков для спасения от агрессоров.

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