Медсестра спасла девушку, которой стало плохо на рейсе из Новосибирска в Минводы

Медсестра спасла пассажирку на рейсе S7 из Новосибирска в Минводы

Медсестра из Краснообска спасла пассажирку на рейсе Новосибирск — Минводы, сообщает Mash Siberia.

Как рассказала Telegram-каналу пострадавшая, в самолете она почувствовала себя плохо, а когда началась турбулентность, самочувствие Дарьи только ухудшилось.

Члены экипажа были застигнуты врасплох и даже не смогли измерить пассажирке давление, так как не знали, как пользоваться тонометром. На помощь девушке пришла медсестра по имени Вера. Она определила причину недомогания, дала Дарье таблетку и велела подавать ей кислород.

Девушка испытала облегчение и теперь хочет найти Веру, чтобы отблагодарить ее, но безуспешно.

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