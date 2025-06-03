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Медсестра спасла девушку, которой стало плохо на рейсе из Новосибирска в Минводы

Медсестра спасла пассажирку на рейсе S7 из Новосибирска в Минводы
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Shutterstock/Eaum M

Медсестра из Краснообска спасла пассажирку на рейсе Новосибирск — Минводы, сообщает Mash Siberia.

Как рассказала Telegram-каналу пострадавшая, в самолете она почувствовала себя плохо, а когда началась турбулентность, самочувствие Дарьи только ухудшилось.

Члены экипажа были застигнуты врасплох и даже не смогли измерить пассажирке давление, так как не знали, как пользоваться тонометром. На помощь девушке пришла медсестра по имени Вера. Она определила причину недомогания, дала Дарье таблетку и велела подавать ей кислород.

Девушка испытала облегчение и теперь хочет найти Веру, чтобы отблагодарить ее, но безуспешно.

Ранее в Уфе таксист принял роды у пассажирки.

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