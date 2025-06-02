В Уфе таксист принял роды у пассажирки

В Уфе водитель такси помог беременной пассажире во время схваток

В Уфе водитель такси помог пассажирке, у которой начались схватки. Об этом стало известно изданию UfaTime.

Это случилось, когда таксист выполнял междугородний заказ. Беременная девушка начала рожать прямо в его машине. Тогда Ильшат стал действовать по инструкции — он остановился и вызвал скорую, но медики не успели забрать роженицу до начала активной фазы родов.

Тем не менее Ильшат не растерялся и сумел оказать женщине первую помощь. Через 19 минут приехала скорая, которая отвезла новоиспеченную мать в больницу.

До этого в Москве наградили ординатора, которая не растерялась и приняла роды в метро. Парламентарий Дмитрий Гусев отметил, что рождение здорового ребенка стало признанием мастерства молодого врача. Депутат направил руководителю Департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову предложение подарить пожизненный бесплатный проезд в метро столицы всем участникам истории: роженице и ее ребенку, а также ординатору.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.