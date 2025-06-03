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В Волгограде спасли дальнобойщика, у которого в пути разорвался пищевод

В Волгограде спасли дальнобойщика из Брянска с разрывом пищевода
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Волгоградский государственный медицинский университет

В клинической больнице №15 Волгограда врач-ординатор спас дальнобойщика из Брянска, у которого во время рейса произошел разрыв пищевода. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского государственного медицинского университета.

Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Во время рейса дальнобойщик почувствовал резкую боль в животе и вызвал скорую помощь. Предварительно медики предположили острый панкреатит или прободную язву желудка. Дежуривший в приемном покое врач-ординатор первым высказал предположение о наличии у пациента спонтанного разрыва пищевода и оказался прав.

«При детальном осмотре пищевода эндоскопическим методом был выявлен линейный разрыв длиной 6 см в дистальной трети по левой стенке, сообщающийся с плевральной полостью. Больному экстренно выполнили торакотомию слева: повреждение ушито, средостение и плевральная полость дренированы», — рассказали медики.

После операции пациент пошел на поправку и был выписан на амбулаторное лечение. Мужчина будет наблюдаться у врача-хирурга по месту жительства в Брянской области.

Ранее приморские врачи спасли лицо мужчине после нападения медведицы.

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