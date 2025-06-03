Более 100 человек переедут из ветхого жилья в Лыткарино в июле

В июле более 100 человек смогут переехать их ветхого жилья в новый дом в Лыткарино, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Лыткарино построили новую многоэтажку. Общий объем расселяемой площади составит 2,3 тыс. кв. м. На данный момент 23 семьи уже получили ключи от новых квартир.

«Мы должны обеспечить людям комфортные условия, победить сначала то, что требует немедленного расселения, так называемые бараки, а затем перейти уже к более поздним застройкам», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье реализуется большая программа.

Как отметила Любовь Лазаренко, чья семья уже получила ключи от новой квартиры, в старом доме были большие щели, из которых дуло.

«Конечно, периодически замазывали, штукатурили, но все равно мы на 4-м этаже очень это чувствовали. Новая квартира нам безумно нравится, там отличная отделка, все красиво, просторно», — рассказала она.

По словам гендиректора компании-застройщика Романа Хомюка, во всех квартирах в новом доме делают косметический ремонт, чтобы жильцы смогли заехать сразу после получения ключей.

«Сейчас проводим финишные отделочные работы по оставшимся 39 квартирам. 2-й подъезд завершим к 20 июня, 1-й – к концу месяца. И в течение двух недель закроем все юридические вопросы по передаче, чтобы люди смогли спокойно переехать», — подчеркнул он.