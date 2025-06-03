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Общество
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Американец с астмой умер после того, как цена на лекарство для ингалятора резко выросла

В США юноша скончался от приступа астмы, не сумев купить подорожавшее лекарство
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Jake Auchincloss/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США родители подали в суд из-за смерти сына от астмы из-за внезапно выросшей в несколько раз цены на лекарство для ингалятора. Об этом пишет NBC News.

Коул Шмидткнехт страдал от астмы и имел страховку, однако цена на его ингалятор выросла с $70 до более чем $500. 22-летний студент не смог позволить себе купить жизненно необходимое лекарство для профилактики приступов и вышел из аптеки только с экстренным ингалятором, который не защищает от тяжелых приступов. Через пять дней у Коула случился сильный приступ астмы, и он скончался.

Родители юноши считают, что причиной трагедии стала непрозрачная система ценообразования на лекарства. Они подали иск к компании Optum Rx, которая убрала ингалятор, в котором так нуждался Коул, из списка лекарств, чья стоимость покрывается страховкой, и аптеке Walgreens, не предложившей альтернативных вариантов. Семья надеется, что их случай поможет изменить систему и спасти жизни других людей.

Ранее в Петербурге маленький ребенок умер в семье, отрицающей медицину.

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