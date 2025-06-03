Россиянин три дня жил с костью в гортани и обратился за помощью

Краснодарец три дня терпел рыбную кость в гортани и обратился за помощью

В Краснодаре врачи Краевой клинической больницы №2 спасли мужчину, который проглотил большую рыбную кость и не заметил этого. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Евгений Филиппов в Telegram-канале.

Пациент обратился к врачам с жалобами на боли при глотании и активное слюноотделение. Медики предположили, что причиной такого состояния могло стать инородное тело, тем более что мужчина уточнил, что три дня назад ел рыбу. Обследование предварительный диагноз подтвердило: в гортани у мужчины застряла рыбная кость.

«Кость застряла в стенке гортани с обеих сторон, и при отсутствии своевременной помощи могла привести к нарушению дыхания, воспалению и даже летальному исходу», — рассказал заведующий отделения эндоскопии больницы Виктор Дынько.

Медик отметил, что врачи аккуратно извлекли кость длиной более двух сантиметров, после чего отправили пациента домой.

Ранее в Подмосковье кость от рыбы проткнула кишечник мужчине и вызвала абсцесс.