Рыбак из Подмосковья оказался на операционном столе через месяц после ужина свежей рыбой

В Подмосковье кость от рыбы проткнула кишечник мужчине и вызвала абсцесс

Врачи Луховицкой больницы спасли 64-летнего мужчину, у которого кость проткнула кишечник и вызвала гнойное воспаление. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пожилой пациент самостоятельно обратился с жалобами на периодические боли в правом подреберье. Мужчина рассказал, что увлекается рыбалкой, и месяц назад приготовил свой улов и съел. Во время трапезы, по его словам, он проглотил рыбью кость.

Во время обследования медики увидели, что трехсантиметровая кость застряла в толстом кишечнике и проделала в нем отверстие. В этом месте началось гнойное воспаление.

«Мы провели КТ-диагностику, после чего вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной. Операция прошла успешно», — поделился хирург больницы Илья Луньков.

Доктор отметил, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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