В Челябинской области ехавший на руках матери младенец не выжил в ДТП с грузовиком

В Челябинской области полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
Инцидент произошел на 14-м километре трассы Кунашак — Сары — подъезд к г. Екатеринбургу. Предварительно, водитель легковой машины протаранил грузовик, который ехал по встречной полосе и как раз поворачивал.
На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть машины серьезно деформировалась. Транспортное средство второго участника ДТП упало на бок.
В результате пострадал водитель легкового автомобиля и две его пассажирки. На руках одной из них был грудной ребенок, медики оказали ему помощь в больнице, но спасти не смогли.
Известно, что водитель и женщина, на руках которой была девочка, не пристегивались.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
Ранее в Москве грузовик опрокинулся от удара большегруза, и это попало на видео.