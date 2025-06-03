Женщину арестовали за езду на велосипеде в пьяном виде

Sora news: японка проехалась пьяной на велосипеде и была арестована

Женщина была арестована в японском городе Фукуока за управление велосипедом в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет местное издание Sora News.

Инцидент произошел вечером в жилом районе Рокет-Парк. Полицейский заметил женщину на велосипеде, которая не могла ровно ехать на велосипеде. Кроме того, у нее начался приступ рвоты во время движения. Офицер остановил служебную машину и предложил женщине помощь, однако она попыталась скрыться.

После кратковременной погони полицейский задержал нарушительницу и провел тест на содержание алкоголя в крови. Выяснилось, что его уровень превышал допустимую норму в четыре раза .

Сначала женщина отрицала обвинения, но позже призналась, что возвращалась домой после употребления пива. Сейчас полиция устанавливает точное количество выпитого японкой алкоголя.

Согласно японскому законодательству, управление велосипедом в состоянии явного алкогольного опьянения является уголовным преступлением. Нарушителю может грозить до пяти лет тюремного заключения или штраф до $7000.

Ранее полиция Токио арестовала членов якудза за расположение их офиса.