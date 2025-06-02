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Женщина обокрала бойфренда, который выиграл в лотерею, и бросила его

В Канаде мужчина выиграл в лотерею миллионы, но лишился денег из-за девушки
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Канадец выиграл в лотерею и обвинил бывшую девушку в краже денег, сообщает People.

В январе 2024 года Лоуренс Кэмпбелл из Виннипега купил лотерейный билет и выиграл $3,6 млн. Кэмпбелл и его девушка Кристал Энн Маккей, с которой он в тот момент находился в «преданных и многообещающих отношениях», пришли забрать деньги вместе.

Представитель лотереи объяснил счастливчику, что он не сможет забрать свой выигрыш, поскольку у него нет действующего удостоверения личности государственного образца, и предложил положить деньги на банковский счет Маккей.

На камеру женщина заявила, что планирует потратить денежные средства на «заботу о семье», однако вскоре рассталась с возлюбленным и перестала отвечать на звонки, заблокировала его в соцсетях и даже добилась оформления против Кэмпбелла судебного запрета. Теперь канадка сама предстанет перед судом.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $1 млн после того, как выполнил одну просьбу жены.

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