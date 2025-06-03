Россиянка оставила новорожденного сына замерзать на скамейке и получила срок

В Нижнем Тагиле вынесли приговор матери, которая оставила своего новорожденного сына замерзать на скамейке в холод. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 4 марта, когда жительница города, скрыв беременность от родных, самостоятельно родила мальчика в квартире. После родов женщина завернула ребенка в одеяло, вынесла на улицу и оставила на скамейке у подъезда. Новорожденного обнаружил случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую помощь — младенца удалось спасти.

Ленинский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденной взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тысяч рублей в пользу ребенка.

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