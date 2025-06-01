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В Тюмени на улице нашли четырехлетнюю девочку

В Тюмени ищут родителей четырехлетней девочки, найденной прохожими на улице
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Shutterstock

В Тюмени почти сутки ищут родителей ребенка, найденного прохожими на улице, девочка была без обуви и в грязной одежде. Об этом сообщает 72.ru.

Ребенка во дворах домов по улице Федюнинского заметили очевидцы. Девочка без обуви и в грязной одежде находилась на улице одна. Неравнодушные горожане привели ребенка в отдел полиции. По данным МВД, с заявлением о пропаже малолетней никто не обращался.

Полицейским девочка рассказала, что ее зовут Каролина, ей четыре года, в детский сад она не ходит. Ребенок провел ночь в социальном учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге пьяная мать бросила годовалую дочь в подъезде. Девочку нашли соседи. Она госпитализирована с ОРВИ и фарингитом. Известно, что мать несовершеннолетней распивала спиртные напитки с сожителем, но после ссоры ушла и оставила ребенка одного.

Ранее ребенка в одном памперсе нашли возле подъезда в Волгограде.

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