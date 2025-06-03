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Общество
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Мать-одиночка из Иркутска устроила голодовку, потому что ее выселяют из дома

Мать-одиночка объявила голодовку на крыльце прокуратуры в Иркутске
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Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

Мать-одиночка устроила голодовку на крыльце областной прокуратуры в Иркутске, опасаясь остаться без крыши над головой, сообщает Babr Mash.

В 2012 году Анастасия, мать пятерых детей, купила квартиру, потратив два маткапитала, и сделала ремонт. С тех пор ее регулярно топят соседи, а дом, в котором живет ее семья, признали аварийным. Женщина потребовала компенсацию за выселение четырех человек, прописанных в квартире.

Власти предложили на каждого компенсацию по 1,2 млн, но воспользоваться деньгами, чтобы купить новое жилье, Анастасия не может из-за проблем с отцом младшего сына и взрослыми дочерями. Она располагает примерно полутора миллионами и не может за эту сумму найти место для себя и еще троих маленьких детей.

Анастасия ходит по судам, добиваясь права остаться в своей квартире, но оба раза вердикт был вынесен не в ее пользу. Когда прокуратура отказалась принять ее жалобу, отчаявшаяся женщина решила объявить голодовку. В итоге заявление все же взяли.

Ранее иркутянку с ОМОНом выселили из квартиры, чтобы заставить переехать в проблемное жилье.

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