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Парк культуры
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В штаб-квартире ООН началась выставка, посвященная Дню русского языка

ТАСС: в штаб-квартире ООН открылась выставка ко Дню русского языка
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

В штаб-квартире ООН состоялось открытие выставки ко Дню русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

Выставку в США посетили собрало дипломаты со всего мира, а также поклонники русской культуры и языка. Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что русский является одним из шести официальных языков организации. Он назвал его инструментом дипломатии, международного сотрудничества и культурного обмена.

«Русский язык имеет глубокие и давние литературные традиции, которые создавались такими великими людьми, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов и многими другими выдающимися писателями. Миллионы людей по всему миру по сей день черпают вдохновение из (русскоязычной) литературы, культуры и искусства», — заявил Небензя.

В рамках празднования Дня русского языка в зале штаб-квартиры показали полноразмерную копию первого советского космического аппарата, запущенного на орбиту — «Спутник-1». Специальными гостями выставки стали мастер каллиграфии Дина Ружа и танцевальная группа «Дар» из Рязанского музыкального театра.

День русского языка отмечается 6 июня. Он был учрежден ООН в 2010 году.

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