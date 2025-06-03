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В Белоруссии заочно вынесли приговор блогеру Мотолько за госизмену, попытку захвата власти

В Белоруссии блогера Антона Мотолько заочно приговорили к 20 годам колонии
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Anton Motolko/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гродненский областной суд Белоруссии заочно приговорил блогера Антона Мотолько к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене, экстремизме и попытке захвата власти. Об этом сообщило РИА Новости.

Мотолько обвинялся в создании и управлении несколькими экстремистскими Telegram-каналами, среди которых «МотолькоПомоги» и «Беларускі Гаюн». По версии следствия, он распространял через них призывы к насильственным действиям, публиковал материалы, дискредитирующие белорусские власти, оскорблял президента и других чиновников, а также разжигал вражду в отношении правоохранителей.

Следствие установило, что весной 2020 года блогер участвовал в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Во время и после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, он, по данным прокуратуры, организовывал массовые беспорядки и координировал действия протестующих.

Так как обвиняемый покинул страну и скрывается за границей, дело рассматривалось в специальном порядке. Суд также назначил штраф — 2000 базовых величин, что составляет около 84 тыс. белорусских рублей (примерно 2,2 млн российских рублей). Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Антон Мотолько покинул Белоруссию вскоре после выборов 2020 года. Его деятельность и Telegram-каналы были признаны экстремистскими, а сам он проходил обвиняемым по 14 статьям уголовного кодекса. Заочное производство стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, подписанным президентом Александром Лукашенко в 2022 году.

Ранее в Белоруссии заочно вынесли приговор главе проекта «‎Мая краiна Беларусь».

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