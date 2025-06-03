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Общество
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Казаки установили Поклонный крест в ДНР

Казаки установили Поклонный крест на месте разрушенного храма в ДНР
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Всероссийское Казачье Общество

В день Вознесения Господня казаки установили Поклонный крест на месте разрушенного ВСУ храма в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Всероссийское Казачье Общество».

Казаки отметили, что недалеко от места установки Поклонного креста в бою погиб комбат «Терека» Владимир Попов с позывным «Кедр». Ему было посмертно присвоено звание Героя России.

«Этот крест также установлен в его честь, в память о нем. Все, кто проезжает на линию боевого соприкосновения, идут в бой, будут обязательно останавливаться, поклоняться в этом святом месте», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

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